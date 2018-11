Quanta sfortuna per Simone Verdi. L’ex esterno del Bologna era pronto a rientrare in campo, sembrava in rampa di lancio per Napoli-Chievo, ma un nuovo infortunio gli impedirà di giocare addirittura per un mese. Il problema alla caviglia è importante, anche se fortunatamente è stata esclusa la frattura del malleolo. Il giocatore potrebbe tornare a fine dicembre.

Un altro infortunio per Simone Verdi

Il ventiseienne esterno offensivo ha subito un infortunio muscolare nel corso del match con l’Udinese, lo scorso 20 ottobre, uscì dal campo dopo un paio di minuti. Verdi si è fermato, ha lavorato ed è ritornato in campo la scorsa settimana, nell’amichevole contro la Primavera ha mostrato di essere in forma, ha anche segnato, ma durante l’allenamento di mercoledì si è procurato una distorsione di secondo grado alla caviglia.

Quando torna in campo Verdi

La frattura al malleolo è stata esclusa dagli esami strumentali, ma la distorsione alla caviglia è di secondo grado. Ciò significa che il numero 9 del Napoli dovrà fermarsi per almeno un mese. Se tutto andrà nei tempi prestabiliti Verdi tornerà a disposizione per il match tra Napoli e Spal del 22 dicembre o per la sfida con l’Inter che si disputerà nel giorno di Santo Stefano.

La stagione di Verdi con il Napoli

Ha fatto un po’ di fatica a carburare Verdi che dopo aver saltato le prime due partite è sceso in campo a Marassi dove il Napoli ha perso 3-0 con la Sampdoria. Ancelotti dopo quel match ha cambiato modulo. Quando Verdi ha rivisto il campo ha segnato il primo gol con la maglia azzurra, nel 3-1 al Torino. Contro il Parma ha giocato poco, ma ha servito un bell’assist a Milik. Utilizzato anche in Champions contro il Liverpool, Verdi ha giocato anche contro il Sassuolo prima di infortunarsi con l’Udinese. Fin qui ha disputato 6 partite e ha realizzato 1 gol.