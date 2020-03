Il Napoli perde per qualche settimana Nikola Maksimovic. Il difensore serbo si era infortunato venerdì scorso, durante l'ultimo allenamento. Il suo era sembrato subito un problema muscolare di discreta entità. Il calciatore è stato sottoposto a esami strumentali. Il centrale ha riportato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati in futuro. Si parla di un mese di assenza. Va da sé che il difensore salterà molto probabilmente per la sfida degli ottavi di ritorno di Champions League con il Barcellona.

Infortunio muscolare per Nikola Maksimovic

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il Napoli ha ufficializzato le condizioni del difensore serbo Nikola Maksimovic che ha subito una distrazione muscolare alla gamba destra. La sua assenza dai campi rischia di essere lunga, al netto del possibile stop del campionato di calcio di Serie A che dovrebbe fermarsi fino al 3 aprile:

Per quanto concerne Nikola Maksimovic gli esami strumentali hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane.

Maksimovic infortunato, salterà Barcellona-Napoli

Il centrale, che sta trattando il prolungamento del contratto, nelle ultime settimane, a causa dell'assenza di Koulibaly, ha formato coppia con Manolas. Ma adesso l'ex del Torino sarà costretto a fermarsi per qualche settimana. Il comunicato pubblicato dal club di De Laurentiis fa capire che l'infortunio non è di poco conto. Sicuramente non ci sarà contro il Barcellona, nella gara di ritorno degli ottavi (al San Paolo è finita 1-1). Il possibile stop del campionato non penalizzerà troppo il Napoli, perché se si ritornerà a giocare il 4 o il 5 aprile il serbo potrebbe essere sulla via del recupero. Maksimovic non potrà, però, rispondere alla convocazione della nazionale serba, che dovrebbe essere impegnata nelle gare del mese di marzo.

Koulibaly a disposizione di Gattuso

Maksimovic sarà sostituito molto probabilmente da Koulibaly che è nuovamente sulla via del recupero, questa volta pare definitivo. Il senegalese, che ha giocato pochissimo in questi ultimi tre mesi, dovrebbe essere a disposizione di Gattuso per il Barcellona, e dovrebbe essere al fianco di Manolas al Camp Nou.