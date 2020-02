Il Napoli ha ritrovato il successo a Cagliari e con i tre punti conquistati è ritornato nella top ten della Serie A, ma Gattuso ha perso a causa di un infortunio Elseid Hysaj, difensore albanese che rischia di finire in largo anticipo la stagione. E per il Napoli sarebbe un grande problema, considerate le carenze sulle fasce. Il difensore sarà valutato nella giornata di oggi.

Infortunio Hysaj contro il Cagliari, il comunicato del Napoli

Dopo una dura entrata di Nandez il giocatore albanese è stato costretto a uscire. Hysaj zoppicante ha lasciato il campo e in quel momento si è subito percepita la serietà del problema. Perché l’albanese è un lottatore e non avrebbe mai abbandonato il campo se l’infortunio non fosse stato importante. Hysaj, come ha confermato il Napoli con un comunicato, ha riportato una distorsione al ginocchio destro, che terrà fuori il calciatore per qualche settimana (quasi certa la sua assenza con il Barcellona):

Elseid Hysaj, sostituito per infortunio nel finale di Cagliari-Napoli, ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Le condizioni del difensore azzurro saranno ulteriormente valutate domani alla ripresa degli allenamenti.

Distorsione al ginocchio e possibile interessamento dei legamenti

L’infortunio però potrebbe essere molto più grave del previsto. Secondo quanto scrive oggi il ‘Corriere dello Sport’ non si può escludere, purtroppo, l’interessamento dei legamenti del ginocchio. Hysaj nella giornata di lunedì sarà sottoposto agli esami strumentali e questi controlli chiariranno sulle condizioni reali del difensore. Se saranno riscontrati problemi seri al legamento il calciatore potrebbe operarsi e lo stop sarebbe di almeno quattro mesi. Dunque nella peggiore delle ipotesi la sua stagione sarebbe finita e Gattuso si ritroverebbe con pochissimi esterni difensivi.