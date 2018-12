Il Napoli contro l’Atalanta non potrà schierare Raul Albiol. Il difensore spagnolo non verrà convocato da Ancelotti per un problema fisico che dovrà essere meglio valutato nelle prossime ore. Sicuro del posto così è il serbo Maksimovic che affiancherà Koulibaly. In dubbio anche Mario Rui, se anche il portoghese darà forfait gli azzurri si presenteranno a Bergamo con pochissimi difensori.

Infortunio per Raul Albiol

Nel corso della sfida di Champions League con la Stella Rossa il giocatore spagnolo ha riportato un infortunio alla caviglia, ha provato a rimanere in campo, ha stretto i denti ed è rimasto con i compagni per tutti quarantacinque minuti, nella ripresa non è rientrato. Nessuno pensava fosse così serio quel problema e fino a sabato mattina non pareva in dubbio. Invece Albiol non sarà convocato e dopo gli esami strumentali si saprà quanto sarà lungo il suo stop. Gli impegni sono tanti, su tutti la super sfida con il Liverpool. Ancelotti spera di perdere Albiol per pochissimi giorni.

Come giocherà il Napoli contro l’Atalanta

A Castelvolturno gli azzurri si alleneranno anche domenica mattina, poi il tecnico prenderà le sue decisioni. Contro l’Atalanta ci sarà un moderato turnover. In porta dubbio tra Ospina e Karnezis, in campo nell’ultima sfida di campionato. In difesa gli uomini sono contati. Chiriches e Albiol fuori, Mario Rui in dubbio. Dunque Hysaj e Malcuit sulle fasce, Maksimovic e Koulibaly centrali. A metà campo possibile turno di riposo per Callejon, uno tra Hamsik e Allan rifiaterà. Una chance ce l’avrà Zielinski, forse pure Rog. Sicuro del posto Fabian Ruiz. In avanti sarà scomposto il duo dei piccoli terribili formato da Insigne e Mertens, con il belga che dovrebbe lasciare il posto a Milik, pronto a partire dall’inizio e che deve dare risposte importanti.