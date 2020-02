Per la gara d'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona, il San Paolo ospiterà almeno 50mila spettatori. Per il primo sbarco di Messi a Napoli, che farà entrare nelle casse del club campano un incasso di più di 4 milioni di euro, migliaia di tifosi partenopei si sono dunque mobilitati per acquistare il biglietto e prendere posto sulle tribune. Nonostante il grande richiamo della sfida, qualcuno ha però deciso di non usufruire del tagliando acquistato e di rimanere a casa davanti alla televisione.

Un forfait inaspettato che, secondo il quotidiano ‘Il Mattino', sarebbe dovuto alla paura per il Coronavirus che sta preoccupando molte zone del Nord Italia e chiuso le porte di diversi stadi per le partite del prossimo weekend. Come riportato dal giornale campano, molti di questi tifosi avrebbero così chiesto al Napoli il rimborso del biglietto: una domanda alla quale la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe già risposto negativamente.

Cosa dice il regolamento del Napoli

Non essendo fortunatamente un'area a rischio, e infatti nessuno ha avanzato l'ipotesi di giocare con il Barcellona senza i tifosi sugli spalti, la restituzione dei soldi spesi per l'acquisto del biglietto in questo caso non è contemplata. Il rimborso sarebbe invece attuabile, qualora ci fosse un'ordinanza del Governo a disputare partite a ‘porte chiuse': in quel caso il Napoli ha infatti all'interno del suo regolamento la voce ‘risarcimento danni'.

La grande sfida contro Leo Messi e compagni vedrà dunque una grande affluenza di pubblico sugli spalti del San Paolo: tifosi che potranno prendere il loro posto sulle tribune dell'impianto di Fuorigrotta anche nella prossima partita contro il Torino, valevole per la 26esima giornata di campionato e in programma sabato 29 febbraio alle ore 20.45.