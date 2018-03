Il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, su questo non ci son dubbi. Maurizio Sarri ha costruito un organismo che sembra trovarsi a memoria e che sta facendo un campionato da record con un rendimento che potrebbe toccare i 100 punti. Un ruolino davvero importante per un club che negli ultimi anni sta mettendo in fila record su record ma che deve fare i conti con la corazzata Juventus, che non molla un colpo e non vuole lasciare nulla agli avversari. La società di Aurelio De Laurentiis con la vittoria di Cagliari ha messo insieme il 26° risultato utile consecutivo in trasferta (23 vittorie e 3 pareggi) e punta a continuare la sua corsa anche sabato nella gara interna con la Roma, la prima due due gare insidiose (l'altra è con l'Inter a Milano) per la volata scudetto.

Quando si parla di Napoli e del suo percorso di crescita, sia di gioco che mentale, viene affrontato spesso il tasto che riguarda la bellezza e l'elogio dell'organizzazione che finora non ha portato alcun frutto: la società partenopea non è riuscita a portare a casa nessun trofeo in bacheca nonostante i tanti complimenti per come si esprime in campo. Dopo tutte le manifestazioni di apprezzamento, adesso sia i diretti interessati che gli osservatori vogliono vedere se questa "bellezza" possa trasformarsi in qualcosa di più.

Lombardo: Vincere è meglio di giocare solo bene.

Proprio su questo tema si è espresso Nicola Lombardo, direttore della comunicazione del Napoli, che ha provato a "tradurre" il pensiero di Maurizio Sarri e di Aurelio De Laurentiis

Vorrei fare una precisazione a cui tengo: Sarri e De Laurentiis non sono indifferenti alla vittoria. È ovvio che vincere sia meglio di giocare solo bene. Il tecnico ha parlato dell’Olanda, ma non dicendo che gli basta giocar bene senza portare a casa titoli. Ha risposto a una domanda, nella quale gli veniva chiesto se questa stagione, se non si vincesse lo scudetto, si potrebbe definire fallimentare. Lui ha risposto di no perché al di là dei titoli, questa squadra ha imposto un gioco che ha fatto innamorare tutti, come accaduto all’Olanda degli anni '70. E il tecnico, inoltre, non si è limitato a dire questo, ma ha aggiunto che si cercherà di fare ancora meglio della storica Oranje, e questo può voler dire solo vincere.

Lombardo: Avversari hanno chiesto di non giocare il recupero.

Infine il direttore della comunicazione del club azzurro ha parlato di una situazione molto particolare che si è verificata in diverse partite di questa stagione durante le partite del Napoli