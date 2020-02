Il Napoli sorride. Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match in casa della Sampdoria in programma lunedì sera a Marassi. Il tecnico nel monday night potrà fare affidamento almeno in panchina su Allan, Mertens e soprattutto Koulibaly. I tre giocatori hanno recuperato dai rispettivi infortuni e partiranno dunque con il resto del gruppo alla volta di Genova. Chi non ci sarà invece è Fabian Ruiz alle prese con l'influenza.

Napoli, Koulibaly, Mertens e Allan convocati per la Samp. Out Fabian Ruiz

Nella lista dei convocati di Gattuso per Sampdoria-Napoli c’è Kalidou Koulibaly. Il gigante senegalese è fuori dal 22 dicembre a causa dell’infortunio al bicipite femorale. Una buona notizia per il tecnico che ritrova il suo baluardo difensivo che a Genova potrebbe comunque partire dalla panchina. Stesso discorso per Mertens e Allan, entrambi abili e arruolabili: il primo è rimasto ai box dal 6 gennaio a causa di un problema agli adduttori, mentre il brasiliano ha dovuto fare i conti con affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la Lazio in Coppa Italia e la Juventus. Ancora assente Ghoulam alle prese con lavoro personalizzato e terapie, ma anche Fabian Ruiz e Younes che devono fare i conti con un attacco influenzale.

I convocati di Gattuso per Sampdoria-Napoli

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis; difensori: Maro Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas; centrocampisti: Demme, Allan, Elmas, Zielinski, Lobotka; attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik

Le scelte di Gattuso per Samp-Napoli

Gattuso dunque ritrova tre pedine molto utili alla causa del Napoli. Per Koulibaly, Allan e Mertens però il momento del ritorno in campo da titolari dovrebbe essere rimandato. Possibile che il tecnico conceda a loro spazio a gara in corso per permettere a tutti e tre i calciatori di ritrovare a poco a poco il feeling con il terreno di gioco. Nel reparto arretrato a far coppia con Manolas dovrebbe essere ancora Di Lorenzo, con Demme e Lobotka dal 1′ in mediana. In avanti spazio ancora a Callejon e Insigne ai fianchi di Milik

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.