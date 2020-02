Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Torino, l'anticipo del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A in programma sabato sera al San Paolo alle 20.45. La notizia positiva è rappresentata dalla presenza di Dries Mertens, uscito malconcio dal match di Champions contro il Barcellona. Niente da fare invece per Kalidou Koulibaly, che continua a lavorare in modo personalizzato

Napoli, nei convocati per il Torino c'è Mertens

Dries Mertens è stato convocato per Napoli-Torino. Allarme rientrato per l'attaccante belga reduce dal gol in Champions che gli ha permesso di eguagliare il record di Hamsik. Nella stessa sfida però il bomber è stato costretto ad uscire per infortunio dopo la brutta botta al piede ricevuta da Busquets. Solo una contusione per l'ex PSV che dunque sarà almeno in panchina nel match di sabato al San Paolo. Una buona notizia dunque per Gennaro Gattuso

Napoli-Torino, ancora assente Koulibaly

Niente da fare per Koulibaly. Il difensore deve ancora fare i conti con il recupero dal problema al bicipite femorale, dopo che il ritorno in campo contro il Lecce non ha dato i risultati sperati. Come si legge nella nota ufficiale del club: "Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra". Non saranno del match anche Llorente, Younes e il lungodegente Malcuit che intravede il recupero: "Llorente ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Younes non si è allenato per sintomi influenzali. Malcuit, accompagnato dal Dottor Canonico, ha svolto i controlli a Villa Stuart dal Prof.Mariani. Il difensore nei prossimi giorni potrà ricominciare un reinserimento graduale con la squadra".

Napoli, i convocati per il Torino

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis; difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Ghoulam, Manolas; centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka; attaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik