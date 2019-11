La quiete dopo la tempesta ancora non c'è stata. Ma dopo l'ammutinamento i calciatori sono tornati subito ad allenarsi e ora preparano la sfida con il Genoa, anticipo serale della dodicesima giornata (in campo al San Paolo alle ore 20.45). Il tecnico Ancelotti oggi ha effettuato le convocazioni per il match contro la squadra di Thiago Motta. Sono fuori ancora una volta Ghoulam, Allan e Manolas. I tre calciatori non erano in buone condizioni e si pensava che sarebbero stati esclusi dai convocati. Presenti invece tutti gli altri.

I convocati del Napoli per la partita con il Genoa

Ghoulam ufficialmente ha problemi muscolari, Ancelotti lo ha messo ai margini da tempo. Manolas invece non ha mai giocato con continuità a causa di diversi problemi, prima muscolari e poi al costato, adesso il greco è ko a causa di un attacco febbrile. Allan che ha litigato negli spogliatoi martedì scorso con Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente Aurelio e vicepresidente del club, è stato escluso, ma anche il brasiliano è fuori a causa di problemi, accusati nel match con l'Atalanta.

L'elenco dei convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.

Il Napoli che affronterà il Genoa

In porta Ancelotti ha un dubbio. Meret non è al meglio e potrebbe lasciare il posto a Ospina. In difesa scelte quasi obbligate, ci sono solo cinque giocatori a disposizioni, in panchina Luperto. Pure in mediana non ci sono tante alternative, a causa del problema fisico di Allan. L'unico reale dubbio il tecnico lo ha in attacco. Dove Milik, 5 gol nelle ultime 4 partite, potrebbe lasciare il posto a Lozano. Sicuro del posto Mertens.