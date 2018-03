Elseid Hysaj e Marek Hamsik faranno entrambe parte del gruppo che partirà per Reggio Emilia. Il Napoli recupera il difensore (che aveva fatto preoccupare per la botta al ginocchio rimediata in nazionale) e il capitano in vista della gara con il Sassuolo: il primo aveva tranquillizzato l'ambiente già al rientro in Italia dopo aver risposto presente alla chiamata dell'Albania per la sfida con la Norvegia; il secondo, invece, torna a disposizione dopo aver superato il problema ai flessori ed essersi sottoposto a un'operazione alle tonsille. Il tecnico, Maurizio Sarri, può serrare i ranghi e concentrarsi sul finale di stagione che si presenta intenso, da battere palmo a palmo senza mollare né perdere ulteriore terreno dalla Juventus che nella corsa scudetto è davanti a +2.

Il terzino destro, ex Empoli, si è aggregato al gruppo svolgendo l'allenamento in maniera regolare, sgombrando del tutto il campo dalla perplessità alimentata nelle ultime ore per le notizie allarmanti poi ridimensionate dallo stesso calciatore e dallo staff medico dell'Albania. Contro il Sassuolo ci sarà, chi resta in dubbio è Hamsik (nel caso è pronto Zielinski. Quanto alla formazione di Iachini rientrano Peluso, Berardi e Ragusa. Il tecnico dovrebbe tornare al modulo 4-3-3, con Sensi e Mazzitelli schierati in mediana nel ruolo di lotta e di governo.