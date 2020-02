Dopo le vittorie contro Lazio e Juventus, il Napoli di Rino Gattuso riparte dalla trasferta di Genova. Per la squadra partenopea sarà un'occasione per confermare i progressi e vendicare il pesante 3-0 subìto dalla formazione allora allenata da Carlo Ancelotti nel settembre 2018. E proprio al mister di Reggiolo, Hysaj ha voluto mandare un messaggio tutt'altro che amichevole.

"Gattuso ci sta dando tanto, prima che arrivasse lui c'erano tanti problemi, sia nello spogliatoio che fuori – ha spiegato il difensore a Sky Sport – Questo ci ha fatto perdere tempo, ora con il mister siamo più concentrati. C'è tanto di Gattuso nel Napoli di oggi, vuole il 110% e ci dobbiamo allenare tanto. Con la Sampdoria ci servono i tre punti, dobbiamo dimostrare di essere il Napoli e dobbiamo vincere contro tutti".

Hysaj pronto a discutere il rinnovo del suo contratto

Tra i migliori nelle ultime uscite e atteso da una maglia da titolare anche nella sfida del ‘Ferraris', Hysaj ha inoltre trovato in Mario Giuffredi, il suo agente, un alleato per la sua ‘crociata' contro l'ex allenatore: "Hysaj ha dimostrato che il problema era Ancelotti, nel calcio la testa conta più di tutto – ha spiegato il procuratore in un'intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Mattino' – Con Gattuso ha ritrovato fiducia ed è tornato ad esprimersi ai suoi livelli. Lo ha dimostrato anche contro il suo mentore Sarri".

Tra gli argomenti sul tavolo dell'agente del terzino albanese, c'è anche il rinnovo del contratto che scade nel 2021 e che il giocatore ha fino ad ora sempre rifiutato di prolungare: "Gattuso ha dato un parere positivo per il rinnovo del contratto, ne stiamo parlando – ha concluso Giuffredi – I termini scadono a fine febbraio: se ci riusciamo, l’accordo si farà, altrimenti sarà ceduto a giugno".