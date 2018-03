Ce la farà il capitano a essere in campo sabato sera contro la Roma? Hamsik è stato messo ko dall'influenza e non s'è allenato nella giornata di mercoledì ma ci vuole ben altro ben scalfire la tempra dello slovacco. Sa che la gara coi giallorossi rappresenta un match cruciale nella corsa verso lo scudetto e farà il possibile per esserci: capitolini al San Paolo, ‘vecchia signora' all'Olimpico al cospetto della Lazio fanno sì che – almeno per la prossima giornata – le romane siano arbitre del campionato.

Alternativa. Se Marekiaro non dovesse farcela al suo posto giocherebbe Zielinski, una soluzione già adottata altre volte da Sarri che ha nel polacco un asso nella manica e nel brasiliano Allan l'uomo ovunque del centrocampo. Da valutare anche le condizioni di Chiriches: il difensore rumeno non è del tutto guarito da un problema muscolare che lo ha costretto a svolgere allenamenti differenziati e a stare dietro le quinte.

Le buone notizie non mancano. Tra queste, oltre alla ritrovata verve di Mario Rui, c'è invece un bell'episodio che ha visto protagonista l'attaccante belga, Mertens. Ciro per i napoletani che lo hanno eletto a beniamino non solo per i gol segnati e per aver cancellato l'amarezza per l'addio di Higuain ma anche per la capacità di essersi integrato con la città. Un campione anche fuori dal campo: ha regalato pizze ai senzatetto in queste sere di freddo, andando in giro per la città col volto travisato per non farsi riconoscere.

Risultato da sfatare. Quando è stata l'ultima volta che il Napoli ha battuto in casa la Roma? E' successo a novembre del 2014, quando sulla panchina degli azzurri c'era ancora Rafa Benitez mentre su quella dei giallorossi c'era Rudi Garcia (2-0 firmato da Higuain e Callejon). Da allora i partenopei non sono mai riusciti a battere i capitolini. Ma quello era un altro Napoli, questo di Sarri è l'evoluzione di un lavoro iniziato cinque anni fa e che adesso attende solo di essere portato a compimento con la conquista dello scudetto.