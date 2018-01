Marek Hamsik ha vissuto un mese di dicembre strepitoso perché con il Torino ha segnato il 115esimo gol con la maglia azzurra ed ha eguagliato il primato di gol con il Napoli di Maradona, che ha battuto la settimana successiva nel match con la Sampdoria. Mentre il gol al Crotone ha permesso alla squadra di Sarri di vincere in Calabria e di conquistare il titolo d’Inverno. La prima partita dopo la sosta però il capitano del Napoli potrebbe non giocarla per colpa della febbre.

Febbre per Hamsik, a rischio per il match con l’Atalanta.

Il trentenne centrocampista a causa della febbre e di una forte tonsillite non si è allenato nemmeno nella giornata di giovedì e dovrebbe venerdì riprendere gli allenamenti. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ i tanti giorni di febbre e la terapia antibiotica sembrano aver indebolito Hamsik, che resta così in forte dubbio per la partita con l’Atalanta, in programma domenica 21 gennaio alle 12:30. La decisione verrà presa molto probabilmente in prossimità dell’incontro. Hamsik, essendo anche il capitano, sarà comunque incluso nell’elenco dei convocati.

Se Hamsik non ce la fa gioca Zielinski.

Se Hamsik non dovesse farcela a giocare, quanto meno dal primo minuto, sarà sostituito da Piotr Zielinski, omologo perfetto del capitano. Il polacco giocherebbe al fianco di Allan e Jorginho. Per il resto formazione base tutta confermata. Sarri non ama il turnover e non ha nemmeno bisogno di farlo alla ripresa del campionato e in un momento in cui il Napoli non avrà da giocare partite infrasettimanali. Quindi contro l’Atalanta, che ha vinto al San Paolo in Coppa Italia due settimane fa, confermati i tre attaccanti, con Mertens a caccia del gol che gli manca da fine ottobre. Davanti a Reina quella che da un paio di mesi è la difesa titolare, con Mario Rui dall’inizio.