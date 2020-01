in foto: Napoli–Fiorentina in diretta tv e streaming su DAZN e DAZN1

Napoli-Fiorentina è l'anticipo serale della 20ª giornata della Serie A 2019/2020, il primo turno del girone di ritorno. Le squadre scenderanno in campo allo stadio San Paolo con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Sia Napoli che Fiorentina sono reduci da una prima metà di campionato estremamente deludente e – non a caso – entrambe si presenteranno all'incontro un un allenatore diverso in panchina rispetto alla partita giocata lo scorso agosto al Franchi (e vinta dal Napoli 4-3 al termine di 90 minuti rocamboleschi). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e DAZN1.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv

Ci sono due possibilità per guardare Napoli-Fiorentina in diretta tv. I clienti DAZN possono seguire l'incontro nelle molteplici modalità offerte dalla piattaforma: dalle smart tv abilitate a dispositivi come Playstation 4, Chromecast o Amazon Fire. In alternativa, gli abbonati a Sky in possesso di un decoder Sky Q possono guardare la partita in tv attraverso l'app di DAZN. I clienti Sky che hanno attivato l'offerta DAZN, infine, avranno l'opportunità di vivere le emozione di Napoli-Fiorentina sintonizzandosi su DAZN1 al canale 209 del satellite.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Napoli e Fiorentina

L'app di DAZN offre la possibilità di poter seguire tutti gli eventi sportivi in programma, tra cui anche l'anticipo di Serie A Napoli-Fiorentina, attraverso svariate modalità: smartphone, tablet, computer e in generale tutti i dispositivi compatibili con l'app stessa. Per poter visualizzare i contenuti proposti da DAZN è sempre necessario avere a disposizione una connessione internet. La partita resterà disponibile on demand anche dopo la trasmissione in diretta.