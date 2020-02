Le ultime incoraggianti prestazioni hanno riacceso i riflettori di mercato su Fabian Ruiz. Il centrocampista è uno dei pezzi pregiati del calciomercato del Napoli, oggetto dei desideri di numerose big del calcio internazionale. Su di lui infatti non ci sono solo le due corazzate spagnole, ovvero Real Madrid e Barcellona, ma anche il Manchester City. Secondo i tabloid inglesi, la società reduce dal pesante provvedimento legato all'esclusione dalle Coppe per due stagioni, ha messo nel mirino Ruiz molto gradito a Guardiola.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino anche del Manchester City

Dopo il gol all'Inter in Coppa Italia, e quello ancor più bello al Brescia, Fabian Ruiz è tornato un nome caldo in chiave mercato per le big del calcio internazionale. Il centrocampista del Napoli sembra essersi ritrovato dopo un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative, tornando a far drizzare le antenne delle due spagnole Real e Barcellona. Attenzione però anche alle attenzioni, di un altro top club, ovvero il Manchester City. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, anche i Citizens sarebbero molto interessati ad un giocatore che piace a Pep Guardiola. Certo tra il dire e il fare c'è di mezzo la situazione della società inglese che nelle prossime due stagioni non potrà partecipare alle Coppe, dopo i provvedimenti punitivi legati alle sponsorizzazioni gonfiate. Una situazione che potrebbe far calare l'appeal dei campioni d'Inghilterra in carica in chiave mercato, per gli eventuali obiettivi.

Napoli, la situazione di Fabian Ruiz e la quotazione di mercato

Ma qual è la situazione di mercato di Fabian Ruiz? Il Napoli come considera il centrocampista spagnolo? Il club azzurro ha provato ad imbastire il discorso per il rinnovo del contratto del calciatore attualmente in scadenza nel 2023. Il discorso però si è arenato sul discorso della clausola rescissoria, non gradita però dal diretto interessato. Al momento, secondo il tabloid, gli azzurri potrebbero aprire ad una cessione di Fabian Ruiz solo nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da almeno 95 milioni di euro. Una cifra molto importante, anche per le big interessate al giocatore.