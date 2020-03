Qual è stato il miglior giocatore in Europa nel mese di febbraio? L'Osservatorio del CIES ha individuato in Fabian Ruiz, perno del centrocampo del Napoli, il calciatore dal rendimento più positivo nel panorama calcistico continentale. Il classe 1996 è tornato a giocare in maniera brillante, dopo un avvio di stagione tutt'altro che positivo. Secondo i dati Opta Pro, Ruiz ha fatto meglio di 3 atalantini presenti nella top ten, ovvero Ilicic, Gomez e Zapata.

Fabian Ruiz miglior calciatore d'Europa a febbraio, secondo il CIES

Il CIES, ovvero l'Osservatorio sul calcio, sfruttando i dati Opta Pro, ha stilato la classifica dei migliori giocatori del panorama calcistico continentale del mese di febbraio. Statistiche alla mano, sia a livello individuale che collettivo, il miglior calciatore è risultato Fabian Ruiz che si è disimpegnato alla grande con il Napoli, riscattandosi dopo una prima parte di stagione sotto tono. Splendidi gol contro il Brescia in Serie A e l'Inter in Coppa Italia, con una super prestazione in Europa contro il Napoli. Un rendimento eccezionale che gli ha permesso di diventare sempre più un uomo mercato, con il Manchester City, oltre alle spagnole, sulle sue tracce.

Fabian Ruiz e tre giocatori dell'Atalanta nella top ten del CIES

Una bella soddisfazione per Fabian Ruiz che ha staccato sul podio, della special graduatoria del CIES di febbraio Florian Kainz del Colonia e Piszczek dei due terzi della classe a pari merito Piszczek del Borussia Dortmund, e Mbappé del Paris Saint Germain. Nella top ten dei dati Opta pro ci sono altri tre calciatori italiani, ovvero le stelle dell’Atalanta Ilicic, Gomez e Zapata protagonisti di un super rendimento in Italia e in Europa. Subito a seguire c'è anche Freuler, al dodicesimo posto. Sul 22° gradino anche un calciatore della Lazio, ovvero Luis Alberto perno della Lazio capolista di Inzaghi.