Se la prima squadra è in crisi, anche la Primavera del Napoli sta attraversando un momento difficile. Il club azzurro a tal proposito ha deciso di esonerare Roberto Baronio. L'ex centrocampista, è stato ufficialmente sollevato dall'incarico Responsabile Tecnico dell'Under 19 della formazione azzurra. L'allenatore ha pagato le 5 sconfitte consecutive tra campionato e coppa

Dopo l'addio di Carlo Ancelotti, nuovo esonero in casa Napoli. Questa volta a salutare è il tecnico della Primavera Roberto Baronio, con il club azzurro che ha ufficializzato la scelta di cambiare guida tecnica in una nota: "La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La Società ringrazia l'allenatore per l'impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale".

Perché il Napoli ha esonerato Baronio

Si è chiusa dunque con anticipo l’avventura di Roberto Baronio alla guida della Primavera del Napoli. L’ex centrocampista, ed ex mister dell’under 19 del Brescia, aveva preso le redini degli azzurrini nella scorsa stagione. In questa annata sportiva i risultati sono stati molto deludenti. La scelta del Napoli è figlia del rendimento della Primavera nell’ultimo periodo: nelle ultime 9 partite, 8 di campionato e una di Coppa Italia, sono arrivate 8 sconfitte e un successo. Dopo 5 sconfitte di fila, la dirigenza ha deciso di dare la proverbiale scossa allo spogliatoio, con il cambio della guardia in panchina. Ora c’è attesa per il nome del sostituto che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.