Ritrovata la strada per l'Europa, grazie al gioco e ai punti portati in dote da Rino Gattuso, e una certa serenità all'interno del centro sportivo di Castel Volturno, il Napoli può ora mettersi al tavolo per poggiare le basi per la prossima stagione e programmare il lavoro per il mercato estivo. Dopo l'accordo per il rinnovo di Dries Mertens, la società di Aurelio De Laurentiis vuole infatti chiudere al più presto anche altre situazioni delicate: in primis quella di José Maria Callejon.

Il trentatreenne giocatore spagnolo, che andrà in scadenza nel prossimo giugno, incontrerà nei prossimi giorni il direttore sportivo Giuntoli per trovare anche lui un'intesa per prolungare il suo contratto. In merito a questo summit di mercato filtrano sensazioni positive, con Callejon che potrebbe alla fine accettare l'offerta del Napoli di 2 anni a 3 milioni di euro a stagione.

Le situazioni di Milik e Llorente

Chiuso il discorso con Mertens e Callejon, prima di affrontare nuovi colpi di mercato in entrata il Napoli dovrà parlare anche con Arkadiusz Milik. Con l'attaccante polacco, che ha un contratto fino al 2021, la trattativa sarà però più difficile. L'ex Ajax chiede infatti più spazio (cosa che Gattuso non può garantirgli), e con l’acquisto di Petagna e l'accordo con Mertens c'è dunque il rischio di arrivare ad uno scontro e ad una conseguente partenza dell'attaccante.

Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, c'è poi da tenere alta l'attenzione sul futuro di Fernando Llorente. Lo spagnolo, anche lui chiuso da Mertens e da Petagna, potrebbe infatti dire addio a giugno e lasciare Napoli per trasferirsi nel Nord Italia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Antonio Conte avrebbe infatti sempre in mente il suo ex giocatore e sarebbe pronto a tornare alla carica a fine stagione. L'obiettivo dell'Inter è infatti quello di trovare un vice-Lukaku, e il ‘Toro di Pamplona' potrebbe essere l'uomo giusto per il tecnico nerazzurro.