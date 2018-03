Il Napoli vuole aumentare il tasso tecnico della rosa e uno dei nomi presenti sul taccuino della squadra azzurra è quello di Denis Suarez del Barcellona. Il centrocampista spagnolo era già stato adocchiato da Aurelio De Laurentiis alla vigilia di Villarreal-Napoli di qualche tempo fa in Europa League quando fece goal alla società partenopea con una grande punizione. Denis Suarez è una delle ossessioni di mercato del Napoli e, così come Federico Chiesa, il suo nome torna ad ogni sessione di mercato. Il club azzurro, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci ha provato anche l’anno scorso e poi ha fatto un sondaggio poco prima del mercato di gennaio ma non c'è stato nulla da fare.

Il Barcellona lo ha comprato dal Manchester City per farlo giocare con la seconda squadra e poi lo ha ceduto al Siviglia, in prestito, e al Villarreal, con cui ha esercitato il diritto di riscatto: ora Denis Suarez è stabilmente con la prima squadra ma, pur non essendo impiegato tantissimo da Valverde (18 presenze stagionali), è difficile per lui staccarsi da una realtà come quella catalana. Il centrocampista spagnolo ha compiuto ventiquattro anni a gennaio e andrà in scadenza a giugno 2020 ma il Napoli ha un debole per lui e ci riproverà molto presto a portarlo all'ombra del Vesuvio.

in foto: La scheda di Denis Suarez. (transfermarkt.it)

Anche la Roma su Denis Suarez

Suarez era finito anche nel mirino della Roma, dato che Monchi lo aveva avuto a Siviglia e non gli sarebbe dispiaciuto lavorare di nuovo con lui, ma non c'è stata convergenza tra il club giallorosso e il Barça sul prezzo. La società capitolina avrebbe tentato un altro assalto a dicembre ma secondo Don Balon Lionel Messi si sarebbe opponendo alla cessione del centrocampista e lo avrebbe convinto a non abbandonare il Barcellona.