Il Napoli sta vivendo un ottimo momento di forma e la cura Gattuso sta dando i suoi frutti. Il club azzurro ha messo a referto alcuni risultati positivi che hanno risollevato lo stato d'animo di un ambiente che sembrava aver perso la sua verve. La squadra partenopea non scenderà in campo in questo weekend ed è sceso in campo per l'ultima volta nella giornata di venerdì prima dei due giorni di riposo concessi dal tecnico calabrese. Dopo la seduta mattutina l'allenatore è rimasto al centro tecnico dove nel pomeriggio è stato raggiunto da Aurelio De Laurentiis, Edo De Laurentiis ed Andrea Chiavelli: in questo summit è stato fatto il punto della situazione in prospettiva futura e la prima posizione presa in esame è stata proprio quella di Gattuso che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha conquistato il cuore del presidente azzurro e si sarebbe guadagnato la conferma per il prossimo anno.

Dopo le incertezze delle prime settimane, quando i risultati stentavano ad arrivare e la squadra non dava segnali di ripresa, ora l’impressione è che sarà proprio l’attuale tecnico a gestire il cambiamento che questa estate ci sarà all'ombra del Vesuvio e guidare il club dall’inizio della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis sembra essersi convinto che Gattuso è l'uomo giusto per costruire il nuovo ciclo e dalle sue idee e dal suo lavoro nascerà il nuovo Napoli.

Gattuso chiede la conferma di Fabian Ruiz e Zielinski

Gennaro Gattuso sembra essere l'uomo che sarà al timone del Napoli anche nella prossima stagione. Il tecnico calabrese ha convinto De Laurentiis a confermarlo grazie al suo lavoro ma ha chiesto al presidente la conferma di tre calciatori: Dries Mertens, che sta per rinnovare per altre due stagioni ma nonostante manchi l'ufficialità è ormai cosa fatta; Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, che potrebbe essere tolto dal mercato nonostante su di lui ci sia l'interesse pressante delle due big spagnole.