Nel quartier generale di Castel Volturno si respira ancora un'aria molto pesante. Dopo la decisione di Insigne e compagni di tornare a casa al termine della partita di Champions League con il Salisburgo, e dopo la scelta di Ancelotti di lasciare lo stadio senza parlare con nessuno, la palla è passata al club che ha subito risposto con un paio di comunicati stampa pesanti e ventilando l'ipotesi di una multa salata per i giocatori.

Sull'importo di questa multa è sin dall'inizio circolata la possibilità di una trattenuta del 5% della mensilità di ogni calciatore. In realtà, come ha sottolineato il ‘Corriere dello Sport', Aurelio De Laurentiis starebbe addirittura studiando con i suoi legali una punizione molto più alta: ovvero il 25%, come consentito dall’accordo collettivo. Il patron partenopeo in queste ore è infatti impegnato in una riunione all'Hotel Vesuvio (suo quartier generale in città), proprio per definire l'entità della multa da far pagare ai suoi ragazzi.

De Laurentiis in albergo, Ancelotti a Castel Volturno

Nel summit organizzato dal patron sarebbero inoltre presenti i suoi uomini di fiducia: l'amministratore delegato Chiavelli, il responsabile del marketing Formisano, il direttore sportivo Giuntoli e il capo della comunicazione Lombardo. In costante collegamento c'è inoltre l'avvocato Grassani, che ha il compito di tutelare il club campano dal punto di vista legale.

In attesa del comunicato ufficiale della società, Carlo Ancelotti ha intanto convocato i suoi ragazzi per preparare l'impegno di campionato, che si giocherà al San Paolo, con il Genoa. La squadra passerà dunque la notte a Castel Volturno: un ritiro che dovrebbe servire al tecnico e ai suoi giocatori per ritrovare un po' di serenità, dopo le forti polemiche e la contestazione rabbiosa dei tifosi fuori dal centro sportivo azzurro.