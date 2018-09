E' una pausa agrodolce per il Napoli di Carlo Ancelotti. Che non ha gradito per nulla il colpo di Genova con il 3-0 subito a Marassi da parte della Sampdoria. Una sconfitta che tutti si augurano essere semplicemente un incidente di percorso e non un problema nella crescita del nuovo Napoli varato anche per volontà del presidente De Laurentiis.

Fatto sta che il clima a Castelvolturno non sia dei migliori e il break che arriva per le Nazionali venga accolto con soddisfazione per rivedere alcuni aspetti da subito nella convinzione di riparte più forti e decisi di prima. Per Ancelotti sarà una settimana di analisi, sia da un punto di vista tattico che fisico, dei vari elementi a disposizione.

Dimenticare Marassi: Ancelotti già al lavoro

Il Napoli delle ‘riserve' (in campo dal primo minuto c'erano ad esempio Diawara e Verdi al posto dei consolidati Hamsik e Callejon) ha deluso le aspettative tanto che difficilmente si rivedrà presto una formazione simile negli appuntamenti ufficiali. Eppure, per Ancelotti qualcosa doveva essere provato proprio per capire la preparazione dei singoli.

Qualcosa di certo non va. Nella ripresa di Marassi è stato messo a riposo lo stesso Insigne che rappresenta un cardine del credo di Ancelotti. Al posto del Magnifico, Mertens forse nella speranza che il belga desse ancora una volta la scossa ma non è stato così. Anche in difesa c'è da registrare qualcosa: sei tiri e sei gol. Non tutta colpa di Ospinna ma di certo, tra i pali è richiesta maggior presenza.

Intanto, in società, si prova a dare un segnale di reazione forte, pensando al futuro e cercando di dimenticare l'ultima partita. La proprietà ha deciso di mettere mano ai contratti e presentare una serie di rinnovi che dovranno avere la forza coagulante di saldare ancor più il gruppo trovando l'intesa perfetta tra vecchi e nuovi.

Da Koulibaly a Hysaj: tutti i rinnovi

Già rinnovato Koulibaly con una clausola per l'estero imponente (200 milioni di euro) adesso si studiano le mosse per concludere positivamente altri rinnovi. Il più imminente riguarda il centrocampista Piotr Zielinski, che ha già assolto a tutte le pratiche trovando l'intesa col club e per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale. Inoltre De Laurentiis ha incontrato nei giorni scorsi gli agenti di Milik ed Hysaj, strappando loro una promessa per rinnovare il contratto fino al 2023. Nuova firma che arriverà nelle prossime settimane.