Amin Younes, ovvero lo strano caso del calciatore ‘desaparecido'. Potrebbe essere definita così la vicenda grottesca del giocatore che perfino l'Ajax ha messo fuori squadra per motivi disciplinari e fa parlare di sé per quanto accaduto in occasione del suo trasferimento al Napoli. A gennaio scorso sembrava tutto fatto – con tanto di firma, come più volte rivendicato dal club partenopeo e confermato dall'agente – ma un voltafaccia improvviso ha cambiato le carte in tavola.

Le tappe della vicenda. Motivi familiari strettamente personali. Poi la ‘fuga' in treno verso l'Olanda fino a perdere le proprie tracce. Il chiacchiericcio sulla camorra che lo spaventeberebbe e la reticenza nell'ammettere di aver firmato un contratto. Le voci di mercato – immancabili – che lo vorrebbero in Bundesliga (tra Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg). Gli azzurri che sono pronti a far valere i propri diritti con documenti alla mano. Che caos, davvero. Burocrazia a parte, il calciatore rischia una squalifica o addirittura di restare senza squadra se il prossimo 1° luglio non risponderà presente alla convocazione del Napoli.

Cosa accadrà adesso: che fine farà Younes? Un rompicapo assimilabile alla trama intricata di una telenovela ricca di colpi di scena. La soap opera sul futuro del calciatore ha fatto registrare l'ennesimo colpo di teatro in queste ore, quando in Germania giornali tedeschi hanno rilanciato la notizia di un accordo già raggiunto con il Wolfsburg, pronto alla battaglia in carta bollata con il Napoli per assicurarsi il cartellino dell'ex ala dei ‘lancieri' (perché così può considerarsi allo stato dei fatti).

Ancora una smentita. Lo stesso Wolfsburg tramite l’agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur, ha negato ufficialmente l’interesse per Amin Younes e soprattutto di aver raggiunto un'intesa (solo da firmare) con il calciatore. Quale sarà il prossimo colpo di scena? Magari, che accetta di trasferirsi al Napoli come da contratto…