E' stato un punto fermo della squadra di Maurizio Sarri, lo potrebbe diventare anche per il progetto tecnico di Carlo Ancelotti: è Kalidou Koulibaly, il centrale difensivo che è un perno del gioco del Napoli e uno degli elementi che nel tempo si è dimostrato essenziale, tra i migliori nel suo ruolo in tutta la Serie A. Tanto che oggi, in rinnovo con i partenopei può vantare anche una clausola monstre, da 200 milioni di euro, la più alta di tutto il nostro campionato.

L'indiscrezione di Tuttosport. Il centrale difensivo Koulibaly ha infatti prolungato la sua avventura napoletana fino al 2023 con un accordo che ha blindato il giocatore e il club azzurro in maniera quasi inossidabile: chiunque proverà a portarlo via da sotto il Vesuvio dovrà sborsare una cifra abnorme, da 200 milioni di euro. E' quanto sostiene Tuttosport, secondo cui De Laurentiis non avrebbe badato ai soldi, per una volta.

Una carriera in azzurro. E' semplicemente una indiscrezione, non confermata dalla società o dal diretto interessato, ma pur sempre un valido indizio per capire quanto Koulibaly sia importante anche per il Napoli di Ancelotti: arrivato al Napoli dal Genk nel 2014 vennero spesi otto milioni di euro per il senegalese, nato in Francia, classe 1991, una cifra decisamente bassa rispetto all'attuale valore che si aggira attorno ai 50 milioni.

Una scelta di cuore. La scelta di sposare il Napoli, è stata dettata dalla volontà del giocatore di provare l'ennesima avventura alla caccia del tricolore. Il progetto Ancelotti lo ha affascinato al di là delle sirene di mercato: a Napoli guadagna 3.5 milioni all'anno, altrove avrebbe potuto ottenere un ingaggio doppio – se non triplo.

Mercato in stand-by. In ogni sessione di mercato, Koulibaly è sempre stato al centro dell'interesse generale. E' stato seguito con attenzione dai club francesi, inglesi e spagnoli, che però dovrebbero mettersi il cuore in pace perché l'accordo sottoscritto non ammette repliche. Chi lo vuole strappare al Napoli dovrà mettere mano al portafoglio, riempiendo le casse sociali.