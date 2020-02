Il Napoli ha vinto a Cagliari, ha ottenuto il quinto successo nelle ultime sei partite, ma non è riuscito a trovare la serenità totale. Perché tiene ballo il caso di Allan, che è rimasto fuori da quel match perché a Gattuso non era piaciuto il suo atteggiamento durante gli allenamenti. Il tecnico lo ha detto prima di Cagliari e lo ha confermato dopo la partita vinta in terra di Sardegna e ora ci si prepara a un confronto tra i due.

Gattuso ha escluso Allan dai convocati per Cagliari e ha spiegato perché

Sabato nella conferenza della vigilia del match con il Cagliari il tecnico ha spiegato perché sarebbero rimasti a casa Koulibaly, Lozano, Milik e Allan, i primi erano tutti infortunati, il brasiliano invece non si era allenato come avrebbe dovuto:

Allan che non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle grandi camminate. E resta a casa. Se si allena come dico io la prossima settimana bene, se no resterà a casa pure quando andremo a Brescia. Io non posso essere non coerente coi miei giocatori. Bisogna pedalare.

Le parole di Gattuso su Allan dopo Cagliari-Napoli

Chiare le parole dette dal tecnico anche dopo la partita vittoriosa con i sardi. Da lunedì Allan sarà considerato come tutti gli altri. Ma da adesso non si scherza più e Allan dovrà dimostrare di essere al top della forma per ritornare a giocare, già venerdì a Brescia:

Allan… Domani è un altro giorno, non si porta rancore, sarò il primo a incitarlo. So che in questi mesi ha avuto proposte importanti, ma questo riguarda la società. Ho voluto aspettare la fine del mercato e da oggi si va in questa direzione. Senza rancore.

Allan rischia di finire fuori rosa

E adesso è tutto un enigma. Probabile la cessione di Allan in estate, ma la stagione è ancora lunga e il Napoli ha bisogno del miglior Allan. Secondo quanto scritto da ‘Il Mattino' il centrocampista potrebbe finire addirittura fuori rosa se non cambierà il proprio atteggiamento durante gli allenamenti. Difficile però pensare a un'ipotesi del genere, perché il Napoli vuole chiudere bene la stagione e a bisogno anche di Allan, determinante in queste ultime stagioni.