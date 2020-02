Quale sarà il futuro di José Maria Callejon? Le ultime notizie confermano che lo spagnolo a giugno lascerà il Napoli, essendo in scadenza di contratto. Pochissime le possibilità di un rinnovo dell'esterno offensivo come confermato pochi giorni fa dal suo agente Quilon. Il ritorno in patria è sempre più probabile, con il Valencia pronto a piazzare il colpo garantendogli una maglia da titolare e la possibilità di continuare a giocare ad alti livelli.

Napoli, le ultime notizie sul futuro di Callejon. C'è il Valencia

Callejon sembra destinato a lasciare il Napoli a giugno. Le ultime notizie di mercato confermano il possibile addio dell'esterno offensivo alla scadenza del suo contratto con il club azzurro. Al momento non ci sono stati contatti tra il suo entourage e la dirigenza per un eventuale rinnovo, al contrario di quanto accaduto per l'altro "senatore" Mertens (l'arrivo di Politano inoltre sembra rappresentare anche un ulteriore segnale alla partenza dell'ex Real Madrid). Le ultime indiscrezioni raccontano di un forte interesse del Valencia sul classe 1987 che avrebbe così la chance di tornare in patria in una squadra che ha programmi ambiziosi, e al momento occupa il quarto posto in classifica alle spalle di Real, Barcellona e Siviglia.

Callejon verso l'addio al Napoli. Incognita Mertens

Dopo 7 anni dunque le strade di Callejon e del Napoli sembrano destinate a separarsi. Gli azzurri hanno già iniziato un processo di rinnovamento della rosa, e dopo le operazioni del mercato invernale, completeranno il tutto a giugno. Oltre a Callejon, potrebbe salutare anche Mertens anche se per il belga la situazione è differente. L'attaccante ex PSV ha il contratto in scadenza nel 2020 come il compagno, ma sta trattando con la dirigenza partenopea il rinnovo. La situazione è tutt'altro che definitiva, visto che manca l'accordo sulla durata del possibile nuovo contatto, con Inter, Monaco e Chelsea pronte a fiondarsi su di lui.