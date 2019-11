Del rigore non assegnato al Napoli per il fallo di Kjaer su Llorente se ne parla da quasi giorni, c'è stata addirittura un'interpellanza parlamentare. Il presidente De Laurentiis ha telefonato anche al numero uno della FIGC Gravina. Da Casarin a Cesari il giudizio è stato unanime, il fallo di Kjaer c'è stato, come l'errore del direttore di gara Giacomelli. Non è di questa opinione Mario Mazzoleni, ex arbitro e fratello di Paolo Mazzoleni, fischietto di un contestatissimo Inter-Napoli dello scorso anno, Koulibaly fu espulso ingiustamente e che ora si è riciclato come arbitro del VAR.

Per Mazzoleni non c'è il fallo di Kjaer su Llorente

Intervistato dal Corriere di Bergamo l'ex arbitro Mario Mazzoleni (6 partite in Serie A, carriera chiusa nel 2006), ha dichiarato che non c'era il rigore per il Napoli. Il fallo non è di Kjaer secondo lui ma di Llorente, che avrebbe dovuto essere punito:

L’episodio contestato tra Llorente e Kjaer è chiarissimo a termini regolamentari e cioè chi fa fallo per primo è il giocatore del Napoli ed è il primo fallo, non il secondo, che deve essere punito. Detto questo Kjaer ha tenuto un comportamento pericoloso e anche stupido che è un malvezzo di parecchi difensori su palle inattive. E cioè di non di preoccuparsi della traiettoria della palla, ma di guardare l’avversario per cercare di disturbarlo. Questa cosa non è punibile, perché in campo il giocatore può fare quello che vuole, purché non sia fallo. L’atteggiamento del danese è pericoloso perché avrebbe potuto indurre l’arbitro in errore.

Le critiche di Mazzoleni al Napoli

Dopo aver dato il suo giudizio da ex arbitro Mario Mazzoleni però commenta anche le polemiche del San Paolo e le proteste vivaci del presidente Aurelio De Laurentiis, e Mazzoleni utilizza espressioni molto dure nei confronti del club partenopeo: