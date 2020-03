Inseguito a lungo e acquistato da Aurelio De Laurentiis per 40 milioni di euro nell'estate scorsa, Hirving Lozano potrebbe lasciare Napoli e il calcio italiano dopo solo dodici mesi dal suo arrivo. L'attaccante messicano ex Psv Eindhoven, che non è riuscito ad imporsi né con Carlo Ancelotti né con Rino Gattuso, è infatti finito nel dimenticatoio e rischia seriamente di salutare la compagnia a giugno.

Con sole sedici presenze in campionato (721 minuti giocati) e sei in Champions League (394′), il 24enne di Città del Messico è dunque diventato un ‘optional' di lusso per la formazione partenopea: un giocatore che potrebbe anche essere ceduto per far spazio ad un altro attaccante più utile alle idee di calcio di Rino Gattuso, che solo pochi giorni fa aveva inquadrato così il messicano: "Lozano è fortissimo, ma può garantirmi la fase difensiva?".

Ancelotti aspetta segnali da Napoli

A rilanciare l'indiscrezione di una possibile partenza di ‘Chucky', è stata nelle ultime ore la stampa britannica. Secondo i tabloid inglesi, e in particolare secondo il ‘Daily Star', Hirving Lozano sarebbe finito nel mirino dell'Everton del suo ex allenatore Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, insieme al dirigente Marcel Brands (che conosce molto bene il messicano sin dai tempi del Psv), potrebbe dunque bussare alla porta di De Laurentiis in estate per portare il giocatore in Premier League.

Oltre a Lozano, per il quale Everton e Napoli potrebbero cominciare a parlare a breve, anche un altro componente dell'attuale rosa azzurra potrebbe trasferirsi a Liverpool a fine stagione. A pochi mesi di distanza dal suo addio, Ancelotti riabbraccerebbe infatti anche lo stesso Allan: centrocampista che con Gattuso ha tra l'altro avuto parecchi problemi personali nel corso di queste ultime settimane.