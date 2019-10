La prestazione c'è stata, non abbiamo mai perso lucidità e subito ripartenze. C'è rammarico solo per il risultato, eravamo in buona salute nonostante la Champions in settimana: siamo stati forse un po' sfortunati ma alla fine i risultati ci daranno ragione.

Con queste parole Carlo Ancelotti ha commentato il pareggio per 1-1 del Napoli contro la Spal allo stadio Mazza di Ferrara difendendo quanto mostrato in campo dai propri giocatori. Il tecnico dei partenopei, ai microfoni di DAZN subito dopo la gara, ha parlato del modo in cui i suoi hanno affrontato la sfida contro la squadra di Leonardo Semplici e si è soffermato anche sul mancato impiego di Ghoulam:

Tutti oggi hanno fatto bene il proprio lavoro, è difficile rimproverare qualcosa. Non dobbiamo abbatterci perché mercoledì abbiamo un'altra grande partita da giocare. Dopo l'infortunio di Malcuit abbiamo provato ad allargare un po' di piu' gioco con Callejon, abbiamo avuto tante occasioni. Alcuni palloni sono passati a pochi metri dalla porta, Llorente e Milik hanno giocato bene assieme. Pochi cross senza Ghoulam? Se non gioca vuol dire che non è pronto.

Insigne: Siamo dispiaciuti, volevamo fare risultato

Era una grossa opportunità e siamo un po' dispiaciuti perché volevamo far risultato a tutti i costi.

Parole di rammarico quelle di Lorenzo Insigne dopo il pareggio della squadra azzurra sul campo della Spal: questo risultato non permette ai partenopei di accorciare le distanze su Juventus e Inter e la classifica dice che il Napoli è ancora a -5. Il capitano del club partenopeo ai microfoni di DAZN ha parlato della gara con l'Atalanta di mercoledì e dell'importanza di quella sfida: