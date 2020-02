È stato uno dei calciatori del Napoli più gettonati sul mercato, ma alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto. Amin Younes ha rifiutato diverse proposte nella sessione di trattative ormai consegnata agli archivi. Il duttile centrocampista offensivo, che non sembra rientrare nei piani di Gattuso è destinato a restare fuori dalla lista Champions per lasciare il posto agli ultimi arrivati, con il rischio concreto di restare ai margini anche dalla rosa per il campionato. Le possibilità di un suo addio però non sono ancora del tutto sfumate: in Russia e in Turchia infatti il mercato chiuderà il 21 febbraio, ed entro quella data potrebbero arrivare da club di questi due Paesi offerte per il tedesco

Calciomercato Napoli, il no di Younes a tutte le proposte

Amin Younes è stato inserito nella lista dei calciatori in uscita del Napoli nell'ultima sessione di mercato. Come confermato dal Corriere del Mezzogiorno, l'ex Ajax ha rifiutato le proposte di numerosi club, sia italiani che stranieri: dal Genoa alla Samp, dal Parma al Torino, fino a Sassuolo, Olympiakos e club degli Emirati Arabi. Il classe 1993 ha aspettato infatti offerte a titolo definitivo, da club blasonati. Le ultime speranze del Napoli che anche alla luce dei numerosi colpi in entrata era pronto a sfoltire la rosa, sono legate al mercato turco e soprattutto russo, che chiudono il 21 febbraio.

Younes verso l'esclusione dalla lista Champions del Napoli

In attesa di ricevere dunque possibili offerte di mercato da Turchia e Russia per Younes, il giocatore è destinato a restare fuori dalla lista Champions. Gennaro Gattuso entro il 3 febbraio dovrà consegnare l'elenco dei 25 giocatori disponibili per la massima competizione europea, che ripartirà dal confronto degli ottavi contro il Barcellona. Al momento il tedesco è fuori, con gli infortunati Ghoulam e Malcuit, tutti pronti a lasciare il posto agli ultimi arrivati Demme, Lobotka e Politano. Come se non bastasse, in caso di definitiva mancata cessione, Younes potrebbe anche finire ai margini della rosa a disposizione del tecnico per il prosieguo del campionato.