Una decina di minuti. Tanto è durata la partita di Allan contro l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano è stato costretto ad abbandonare per un infortunio al ginocchio sinistro che s'è procurato intervenendo in anticipo su un avversario in seguito a una ribattuta in area. È successo tutto a pochi passi da Meret che poco prima aveva respinto un calcio di punizione di Ilicic fischiato dall'arbitro Giacomelli proprio per un fallo commesso dal mediano carioca sullo sloveno. Un fallo tattico al quale aveva fatto ricorso per rimediare all'errore di Luperto in fase di disimpegno.

Come si è fatto male Allan

Il trauma che ha subito all'articolazione non è stato causato da alcun contrasto duro. È stato lo stesso calciatore che ha messo male il piede a terra e, a causa della torsione impropria dell'arto, ha finito col sollecitare anche il ginocchio.

Le condizioni di Allan dopo l'infortunio al ginocchio

Come sta Allan? Le condizioni del ginocchio sinistro verranno valutate con attenzione nelle prossime ore. Si spera sia solo una contusione o, al massimo, una distorsione senza conseguenze ulteriori. L'ipotesi peggiore e che vi possa essere stato un interessamento dei legamenti. Accompagnato a braccia dallo staff medico, il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco tra gli applausi d'incoraggiamento del pubblico. Al suo posto Ancelotti ha lanciato nella mischia Zielinski.

Malcuit operato per la lesione del crociato, torna tra 6 mesi

Presto per allarmarsi, serviranno ulteriori riscontri ma il timore che possa trattarsi d'altro c'è soprattutto alla luce di quanto accaduto nell'ultima giornata di campionato a Kevin Malcuit. A Ferrara, durante il match contro la Spal, s'è fatto male al ginocchio destro e nella giornata odierna è stato operato a causa della lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale. Maksimovic, autore del vantaggio contro l'Atalanta, gli ha dedicato il gol mostrando la sua maglietta davanti alla telecamera. Il terzino dovrà stare fermo dai cinque ai sei mesi prima di tornare a disposizione di Ancelotti.