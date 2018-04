Tecnico, duttile, imprevedibile, con margini di crescita importanti e spagnolo. Un profilo, quello di Suso, che potrebbe essere perfetto per il Napoli di Maurizio Sarri. L'esterno offensivo del Milan ha tutte le caratteristiche per poter rientrare tra gli obiettivi di calciomercato degli azzurri intenzionati in vista della prossima sessione estiva di trattative, a trovare un'alternativa di caratura a Callejon, vero e proprio stacanovista nelle ultime stagioni.

Napoli, l'esterno destro priorità di mercato

A prescindere da come finirà la corsa scudetto, il Napoli nella prossima estate potrebbe muoversi sul mercato in maniera molto diversa rispetto a quanto accaduto nella scorsa stagione. Non un atteggiamento conservativo, ma la volontà di garantire a Sarri alternative importanti nei ruoli chiave. E uno di questi è quello relativo alla corsia offensiva destra, dove bisognerà disporre di una pedina che possa avere i gradi anche dal titolare sia in Serie A che in Champions, alternandosi con Callejon.

Perché il Napoli vuole Suso sul mercato

Ecco allora che, secondo quanto riportato da Il Roma c'è la volontà da parte del Napoli di sondare il terreno per Suso. Lo spagnolo, che potrebbe ampliare la colonia iberica in terra partenopea, anche in questa annata si è confermato un giocatore affidabile e con margini di crescita notevoli. Con lui, Sarri potrebbe disporre di un calciatore che potrebbe giocare sia nelle vesti di esterno destro, ma anche dietro le punte. Prendendo in considerazione il suo modo di interpretare il ruolo di ala, Suso rispetto a Callejon sembra avere un piede più "delicato" e pur non avendo i tempi dell'inserimento del connazionale, ha una capacità di mettere pericolosi palloni al centro importante. Senza dimenticare la pericolosità da calcio piazzato.

in foto: Il confronto tra Suso e Callejon (foto Whoscored.com)

Quanto cosa Suso. De Laurentiis pronto al sacrificio

Tra il dire e il fare però c'è il Milan che al momento non sembra avere alcuna intenzione di privarsi di un calciatore che pochi mesi fa ha rinnovato il suo contratto fino al 2022 con adeguamento dell'ingaggio importante fino a 3 milioni. A giocare a favore degli azzurri c'è però la clausola rescissoria fissata a 38 milioni: se il Napoli decidesse di pagare questa cifra, allora i rossoneri non potrebbero opporsi. De Laurentiis ci pensa anche perché Suso è un profilo assai gradito e il sacrificio economico potrebbe valere la candela.

Gli altri nomi caldi per il mercato del Napoli

Suso potrebbe non essere l'unico rinforzo per il Napoli sugli esterni. Non bisogna dimenticare infatti che nella prossima estate gli azzurri potrebbero ritentare l'assalto a Verdi. La pista che porta a quest'ultimo si è raffreddata dopo il dietrofront dello scorso gennaio. I segnali di una riapertura della trattativa, si sono spenti anche per la concorrenza sul ragazzo che piace anche a Inter e Roma. Stesso discorso per Politano, mentre per Younes la situazione è addirittura più complicata, nonostante un pre-contratto già firmato dall'esterno sinistro.