Radja Nainggolan fa sempre parlare di sé… nel bene e nel male, il suo approccio molto disinvolto ai social network lo porta spesso al centro dell'attenzione per leggerezza, non per cattiveria. E' successo a Capodanno scorso, quando il centrocampista belga – visibilmente su di giri – venne immortalato in un video che fece il giro della Rete: giocava a tennis a tarda ora, beveva e soprattutto si lasciò sfuggire qualche bestemmia che sollevò polemiche per quell'atteggiamento poco professionale e maleducato. La Roma prese provvedimenti e lo multò, la condanna da parte della società e del tecnico – Di Francesco – per quella bravata fu immediata.

Adesso il calciatore c'è cascato di nuovo ma in una location differente, ovvero nello spogliatoio dei giallorossi in festa per il successo sul Barcellona e la conquista di un risultato storico: la semifinale di Champions. Insomma, il ninja s'è lasciato andare anche troppo. E questa volta non c'era l'alcool a giustificarlo… Cosa ha detto di così indecente? "Oh… e meno male che eravamo scarsi", ha ammesso in diretta Instagram il belga. Subito dopo, mentre i tifosi gli scrivevano e comparivano i tanti messaggi di gioia, è arrivata la bruttissima bestemmia. "Porca M…".

Una serata storica per la Roma, solo un punto di partenza verso qualcosa di più importante. E' così che il tecnico, Di Francesco, ha voluto commentare quanto fatto in Coppa, chiedendo alla squadra e a tutto l'ambiente di tenere i piedi per terra e raccogliere le energie perché all'orizzonte c'è una sfida altrettanto dura: il derby con la Lazio che vale un piazzamento tra le prime quattro e la partecipazione diretta alla prossima edizione della Champions. "Ragazzi c'è il derby domenica eh", sono le parole dell'allenatore in diretta du Instagram e dal fondo dello stanzone arriva un "Lasciaci tranquilli un attimo… " ha scherzato Nainggolan. In fondo, son ragazzi…