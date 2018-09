Shkodran Mustafi non la passerà liscia. Il calciatore dell'Arsenal, in gol contro il Cardiff, rischia di pagare cara l'esultanza esibita dopo il gol anche con una squalifica. Cosa ha combinato di così grave? Dopo aver realizzato la rete del vantaggio contro i gallesi, ha mimato il simbolo della bandiera albanese-kosovara: l'aquila bicefala. Lui, di nazionalità tedesca ma con origini nel Paese balcanico, come Xhaka (lo stesso che gli ha fornito l'assist in occasione della rete) e Shaqiri che al Mondiale di Russia 2018 mimarono quel gesto durante la partita della Svizzera (di cui indossano la casacca) contro la Serbia. Oltre alla reazione degli avversari, quella mimica con chiari riferimenti politici sollevò polemiche e provocò la reazione della Fifa che intervenne con un'ammenda salata a censurare l'episodio come da regolamento.

La Football Association è intransigente. La posizione della Federazione inglese è molto severa: sui campi della Premier League sono espressamente vietati gesti e capi di abbigliamento che abbiano connotazione o riferimenti politici. Insomma, sono tollerate le esultanze più fantasiose, clamorose, originali e anche un po' sopra le righe ma fare il gesto dell'aquila bicefala non è ammesso. Cosa significa? Mustafi sarà punito. Quale sia l'entità della sanzione lo si saprà a breve… ma non verranno fatti sconti al calciatore dei Gunners.

I precedenti in Inghilterra. La FA non accettò la decisione da parte del tecnico catalano del Manchester City, Pep Guardiola, di esibire il nastrino giallo sulla giacca come simbolo della causa indipendentista. Così come si mostrò poco indulgente anche nei confronti di Robbie Fowler, che negli Anni Novanta venne multato dalla Uefa per aver mostrato dopo un gol una t-shirt che richiamava la protesta dei lavoratori portuali di Liverpool.