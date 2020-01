Voglio cogliere l'occasione per ringraziare l'Atalanta BC 🖤💙 che mi ha aiutato a crescere come uomo della squadra giovanile fino alla prima squadra. Sono davvero felice di aver trascorso momenti fantastici con i miei compagni di squadra giocando con loro, conoscendoli e ringraziandoli anche per tutti i supporti e l'amore che mi hanno mostrato in questi anni. Voglio anche ringraziare lo staff e gli allenatori della squadra giovanile con cui ho lavorato sotto e anche lo staff e allenatore di Prima squadra. Ringraziando anche i grandi sostenitori della squadra(Tifosi 🖤💙❤️) anche tutti Curva Nord 🖤💙 che settimana dopo settimana sono sempre lì per tirati su la squadra e l'amore che mi hai mostrato sono davvero grato per tutti i vostri sostegni. Voglio anche ringraziare la famiglia Percassi 🖤💙 Grazie ❤️

