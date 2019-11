Anche il mondo del calcio non può rimanere impassibile di fronte al trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Quel 9 novembre del 1989 è infatti passato alla storia anche per la grande opportunità concessa ai calciatori dell'est, che da quel giorno furono in grado di confrontarsi e misurarsi in campionati diversi e con altre squadre prestigiose. A trent'anni di distanza, dopo il primo derby storico di Berlino (vinto dall'Union sull'Hertha con un gol al 90esimo) e in attesa dell'impegno con la Bielorussia della squadra di Joachim Loew nel match valido per la qualificazione al prossimo Europeo, in molti si sono così domandati come sarebbe stata oggi la nazionale tedesca dell'est.

In panchina il ct Matthias Sammer

Una domanda alla quale potrebbe rispondere Matthias Sammer: ex allenatore dello Stoccarda, nato e cresciuto calcisticamente a Dresda e già protagonista con la nazionale della DDR dal 1986 al 1990. L'ex interista, che con Doll, Kirsten e Thom, fu uno dei pochi a giocare anche con la selezione della nuova Germania unita, potrebbe infatti prendere il suo posto in panchina e mettere oggi in campo un 4-3-3 di tutto rispetto. A difendere il pali di un'ipotetica nazionale dell'est potrebbe prendere il posto Ralf Fahrmann: ex numero uno di Schalke ed Eintracht e oggi al Norwich.

Nell'undici anche Rudiger

In difesa ci sarebbe invece posto per Rudiger, Huth, Torunarigha e Schmelzer, mentre a centrocampo troverebbero spazio Arnold, Schulz e Toni Kroos: nato il 4 gennaio del 1990, due mesi dopo la caduta del muro, prima di vincere nel 2014 il Mondiale con la Germania. Infine, per l'attacco Sammer potrebbe contare sulle qualità di un tridente composto da Philipp, Petersen e Bittencourt: quest'ultimo nato a Lipsia e attualmente giocatore del Werder Brema. Il tutto senza contare ovviamente una panchina composta da altri interessanti giocatori, come ad esempio Felix Kroos: il fratello, anche lui centrocampista, del giocatore del Real Madrid.