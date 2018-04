Li ha messi a pane e acqua, o quasi… è il presidente dell'Olympiakos che, deluso dal rendimento e dai risultati della squadra, ha deciso di punire i calciatori in maniera esemplare: ammenda di 400 mila euro alla squadra e decisione di mandare in campo al posto dei ‘grandi' i ragazzi della formazione Primavera. "Le vostre vacanze iniziano oggi – ha ammesso il massimo dirigente -. Sia i tifosi, sia il sottoscritto abbiamo sopportato abbastanza". A scatenare la rabbia del patron è stato l'esito dell'ultimo incontro di campionato: il pareggio di domenica scorsa contro il Levadiakos ha rappresentato l'ennesimo passo falso rispetto alle ambizioni del club.

Vi interessano solo le case e le belle auto ma non avete alcun rispetto per questa società – è lo sfogo del massimo dirigente -. Vi pago milioni e nella vi manca ma a causa del vostro rendimento negativo ho esonerato 3 allenatori quando invece era solo colpa vostra.

I biancorossi – che in Champions erano inseriti nello stesso girone della Juventus – restano ancorati al terzo posto in classifica, con un distacco di 6 punti dalla capolista Aek quando mancano quattro giornate alla conclusione del torneo. La legge dei numeri lascia qualche possibilità ulteriore di rimonta, un'ipotesi alla quale non crede il presidente impressionato negativamente dall'andazzo e dall'atteggiamento della rosa che a fine stagione verrà rivoluzionata dalla tabula rasa. "Ricostruirò l'Olympiakos dalle fondamenta e la farò diventare la squadra che tutti ci aspettiamo".

Marinakis – proprietario anche del Nottingham Forest (club che milita nella Championship in Inghilterra) – ha fatto sapere che i 400 mila euro della multa verranno girati alla formazione dell'Under 20 con cui l'Olympiakos concluderà la stagione così da premiarli per l'impegno profuso a differenza di molti big strapagati.