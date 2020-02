Amareggiato e soprattutto preoccupato. Giampiero Mughini ha parlato della "sua" Juventus ai microfoni di "Tutti convocati". Il popolare giornalista, scrittore e volto noto tv, tifoso sfegatato dei bianconeri è intervenuto all'indomani del ko nell'andata degli ottavi di finale di Champions in casa del Lione, senza nascondere la delusione per il rendimento e le prestazioni della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Mughini e la Juventus di Sarri meschina e brutta

In primis Mughini ha parlato del modo di giocare della nuova Juventus. Il tanto ricercato "gioco" finora a suo dire non si è mai visto, e non manca un paragone impietoso con il passato: "Da settembre osserviamo un esperimento e quelli di noi più pazienti dicevano che ci vorranno un paio di mesi. Poi sono arrivate le sconfitte con la Lazio, poi partite modeste e ora questo. Quando de Ligt la passa a Sandro, Sandro a Bonucci, Bonucci ci pensa e la dà a Cuadrado. Questo è l'anticalcio. Una Juve così meschina e brutta non la ricordo da tempo. Sbagliamo passaggi orizzontali".

Rabiot e Pjanic flop, le critiche di Mughini

A proposito dei singoli, dito puntato contro il centrocampo. Mughini critica in modo impietoso le prestazioni di Rabiot e Pjanic: "Rabiot? Pare che lo tenessimo d'occhio da anni, forse era il gemello. Questo prende 8 milioni all'anno. Eravamo abituati a Pirlo e Vidal, ora vediamo personaggi che soffrono e incespicano. Questo Pjanic il peggiore degli ultimi anni". Anche in difesa c'è qualcosa che non funziona, con il volto noto tv che fa una battuta sul Coronavirus: "C'è stato un qualche Coronavirus che ha leso il reparto difensivo, non penso sia per Chiellini, al suo posto è venuto uno che cercava tutta Europa, non Cretinetti Alfonso".

Le parole di Mughini su Sarri

Inevitabile in conclusione una considerazione su Sarri. Secondo Mughini, il tecnico al momento ha le mani legate per una squadra che comunque preoccupa e non poco i tifosi: "Molti vorrebbero a Piazzale Loreto Sarri ma in questo momento un comandante non può far nulla. Non sono arrabbiato, sono allarmato. Ciclo finito? Gli interpreti nella Juve sono sempre quelli, con un Dybala maggiore"