Milan-Juventus, semifinale d'andata della Coppa Italia 2019/2020, ha vissuto un primo tempo ricco di episodi da moviola. Dopo sette minuti di gioco è la Juve a chiedere un calcio di rigore per un contatto in area del Milan tra Ramsey e Bennacer: il centrocampista algerino impatta da dietro con l'avversario, ma l'entità del contatto non sembra giustificare la caduta del calciatore bianconero. Giusta la decisione di Valeri di lasciar correre.

A ridosso della mezzora, la prima tegola per Pioli: Ibrahimovic e De Ligt staccano a centrocampo e lo svedese colpisce l'avversario con una manata in pieno volto. Inevitabile l'ammonizione e la conseguente squalifica per Ibra, tra i diffidati della partita. Così come Theo Hernandez, ammonito (correttamente) pochi minuti più tardi per un fallo ingenuo su Dybala.

