L'episodio da moviola più importante del derby Inter-Milan: al 53′, in occasione del gol del 2-2 nerazzurro firmato da Vecino, Alexis Sanchez è scattato in posizione dubbia. L'arbitro Maresca, coadiuvato dal VAR, ha correttamente assegnato il gol all'Inter. Dopo aver visionato le immagini al VAR e grazie alle linee tracciate con l'ausilio della tecnologia cross-air, la posizione dell'attaccante cileno è stata correttamente giudicata regolare. Sanchez era perfettamente in linea con Conti, l'ultimo difendente tra i rossoneri, per cui non è stato ravvisato alcun fuorigioco.

Il gol del 2-2 di Vecino

La gomitata di Ibrahimovic a Skriniar

Nel finale il Milan ha provato a pareggiare, il 3-3 lo ha sfiorato quando Ibrahimovic è saltato in altissimo e ha colpito di testa, il pallone si è stampato sul palo, pieno. Se avesse segnato quel gol sarebbe stato annullato, perché lo svedese aveva colpito in testa Skriniar. L'arbitro ha fermato il gioco per i soccorsi allo slovacco, ma non ha assegnato la punizione all'Inter. Probabilmente, però, in caso di colpo di testa vincente Maresca avrebbe dato un'occhiata al VAR e avrebbe potuto decidere di cancellare il pari. Per il resto null'altro da segnalare. Ottimo arbitraggio del fischietto napoletano che a inizio ripresa quando la partita stava diventando accesa ha deciso di estrarre parecchi cartellini, anche se il derby non è stato molto cattivo.