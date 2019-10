Il mercoledì degli arbitri della Serie A è stato molto complicato. Giacomelli, ahi lui, si è preso la copertina per le decisioni sbagliate in Napoli-Atalanta, suddivise con il VAR. Ha fatto discutere anche il rosso a Cassata del Genoa, espulso al 50’ del match con la Juventus. Clamoroso è stato anche l’errore di Irrati che ha espulso Fazio in Udinese-Roma.

L’incredibile espulsione di Fazio in Udinese-Roma

Nella bufera è finito anche Massimiliano Irrati. L’arbitro di Pistoia ha commesso un errore molto grave nel match tra bianconeri e giallorossi espellendo l’argentino Fazio. Non era da sanzionare con il rosso l’intervento del centrale di Fonseca su Osaka. Per Irrati l’espulsione è arrivata per chiara occasione da gol. Il contatto però tra i due giocatori è di gioco, spalla contro spalla. Vedendo le immagini in diretta ci sono già dei dubbi sul contatto, che diventano certezze rivedendo il replay. Irrati clamorosamente al VAR non ci va e facendo questo sbaglia due volte. Perché riguardando le immagini avrebbe capito l’errore. Giusto invece non assegnare un rigore per un contratto tra Santon e Sema e darne uno ai giallorossi per il mani di Becao.

Fazio salterà Roma-Napoli

La Roma ha giocato un match strepitoso e pur con un uomo in meno per un’ora è riuscita a battere 4-0 l’Udinese. A conti fatti l’espulsione di Fazio non ha pesato su quest’incontro. Ma l’argentino riceverà un turno di squalifica e per questo non giocherà sabato prossimo contro il Napoli. Fonseca dovrà reinventare ancora una volta la Roma. Perché Fazio, che il posto in squadra lo aveva perso, era tornato titolare dopo i tanti infortuni dei centrocampisti. L’argentino si era messo a far coppia con Smalling lasciando Mancini libero di giocare a centrocampo. Ora l’ex Atalanta potrebbe tornare in difesa, cedendo il posto a Pastore, oppure potrebbe essere promosso Juan Jesus.