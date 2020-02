Calcio di rigore con il Var assegnato dall'arbitro Orsato al Napoli per un tocco di mano del difensore Matjeu su tiro-cross di Dries Mertens. È l'episodio da moviola clou della sfida tra Brescia e partenopei che capita a inizio del secondo tempo. Il direttore di gara, dopo un colloquio con il collaboratore in cabina di regia (Chiffi) ha optato per la revisione dell'episodio alla moviola in campo. Una volta sinceratosi della dinamica dell'azione, ha decretato la massima punizione realizzata da Lorenzo Insigne.