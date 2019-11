Due gli episodi da moviola di Bologna-Inter. Il primo fa riferimento alla rete annullata a Lautaro Martinez, la seconda per la marcatura non convalidata a Lukaku. Due situazioni differenti sulle quali la decisione del direttore di gara è apparsa giusta considerati posizione e sviluppo delle azioni. Ecco cosa è successo al Dall'Ara tra rossoblù e nerazzurri.

Lautaro Martinez segna ma è partito in posizione di fuorigioco

Minuto numero 31 del primo tempo. L'Inter si porta in vantaggio con un guizzo di Lautaro Martinez e fa scoppiare l'esultanza dei tifosi nerazzurri. Euforia, però, che durerà poco considerata la decisione del direttore di gara di annullare la rete per posizione di fuorigioco dell'attaccante argentino. Tutto molto bello da parte della punta sudamericana, sia l'aggancio sia il dribbling sul portiere in uscita, ma l'azione è viziata in partenza. Su passaggio di Lukaku, che apre per il compagno di reparto, Lautaro brucia se stesso… e parte in leggero anticipo rispetto all'assist, finendo al di là della linea dei difensori. L'assistente di linea alza la bandierina e vanifica il resto: Lautaro scarta Skorupski e deposita la palla in rete. Ma è inutile.

Annullata la rete a Lukaku, Lazaro crossa con palla già uscita sul fondo

Passa qualche minuto e l'Inter vede annullata anche la rete di Lukaku. Questa volta accade per una ragione differente rispetto al precedente fuorigioco. L'attaccante belga è al centro dell'area di rigore e si fa trovare pronto al momento della battuta dopo un rimpallo a pochi passi dal portiere del Bologna. È in posizione di off-side? Non è questa la ragione che porta il direttore di gara a non convalidare la rete. In realtà – come segnalato ancora una volta dall'assistente di linea – l'azione è viziata dall'intervento in ritardo di Lazaro: l'esterno nerazzurro arriva sul fondo e crossa verso il centro deviando la palla in scivolata ma al momento del passaggio la sfera ha già varcato la linea di fondo. Gol annullato giustamente.