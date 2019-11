Pep Guardiola non ha gradito l'arbitraggio di Michael Oliver nel big match della 12a girata di Premier League tra Liverpool e Manchester City e lo ha esternato subito dopo il match con un plateale "Thank you so much" ("Grazie tante") in mezzo al campo e con uno sfogo piuttosto critico nella conferenza stampa. Il manager dei Citizens, battuti per 3 a 1 dai Reds, non ha gradito alcune decisioni arbitrali e ha protestato in maniera piuttosto vistosa per due episodi verificatisi nell'area di rigore avversaria che, secondo Guardiola, avrebbero meritato la chiamata da parte dell'arbitro Oliver.

Pep in entrambi i casi ha chiesto il calcio di rigore ma il fischietto britannico e i suoi assistenti hanno laicato correre anche dopo il check con il VAR. Grazie a questa vittoria il Liverpool si è portato a +9 dai rivali del City e +8 da Leicester e Chelsea, appaiate al secondo posto. Se non è un match ball per il titolo, poco ci manca.

Mourinho: Pep dovrebbe concentrarsi sul gioco

In merito alle critiche di Guardiola sull'arbitraggio è intervenuto dagli studi di Sky Sports Josè Mourinho, che ha commentato la sfida di Anfield Road, e ha lanciato una frecciatina proprio all'ex avversario: