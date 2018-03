Vincere aiuta Josè Mourinho a dare il meglio di sè in quanto a polemica e bordate verso i suoi famosi ‘nemici' nel momento in cui gli stessi tornano a fare ‘rumore' nei suoi confronti. E così, sotto i fulmini sarcastici dello Special One è finito anche Frank de Boer che con Mourinho condivide una panchina: quella nerazzurra. Ma il portoghese attacca l'olandese non per il suo fallimento all'Inter – dove oggi è il tecnico che è rimasto meno tempo sulla panchina nerazzurra – ma per la sua disavventura in Premier, alla guida del Crystal Palace.

L'occasione arriva dopo la prestigiosa vittoria in campionato contro il Liverpool che ha saldato il secondo posto in classifica e respinto l'attacco dei reds di Klopp. Nella conferenza pre Champions contro il Siviglia lo Special One ha anche risposto a chi gli domandava cosa ne pensasse delle dichiarazioni di De Boer che aveva attaccato proprio lo Special One.

Il peggior tecnico della Premier

Jose' Mourinho non ha perso tempo e ha scoccato la sua freccia contro Frank De Boer, ex allenatore dell'Inter e a inizio stagione esonerato dal Crystal Palace. Entrando a gamba tesa sul collega che aveva avuto la malaugurata idea di criticare l'operato dello Special One: "Ho letto qualcosa, alcune affermazioni. Sono state fatte dal peggior allenatore nella storia della Premier League, Frank De Boer, cinque partite, cinque sconfitte e zero gol.

Un tecnico che insegna a perdere

Mourinho entra nel merito della discussione e affonda il colpo contro l'olandese: "Diceva che non era un bene per Marcus Rashford avere un allenatore come me perchè la cosa più importante per me e' vincere. Se fosse stato allenato da De Boer, invece, avrebbe solo imparato come si perde perchè De Boer ha perso ogni partita.

Il metodo Mourinho

Poi, l'autodifesa, per spiegare il proprio metodo di allenamento, che gli ha sempre dato grandi soddisfazioni ovunque sia andato. Al contrario di Frank De Boer che fuori dall'Olanda ha trovato solo delusioni. "Io cerco di dare il mio meglio ai ragazzi ma nel caso di Marcus bisogna riconoscere i meriti del settore giovanile che lo ha formato e di Van Gaal che lo ha allenato nella sua prima stagione.