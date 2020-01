So che sta rientrando, ma non resterà con noi. I colloqui sono in corso per un nuovo prestito.

Frank Lampard, manager del Chelsea, non nasconde la possibilità che Viktor Moses lascerà subito Londra, dopo il rientro dalla Turchia, per trasferirsi in un altro club. Durante la conferenza di vigilia della sfida contro l'Arsenal il tecnico dei Blues ha svelato che Moses dovrebbe rientrare al club londinese per poi essere girato all'Inter. Il nigeriano, che con Antonio Conte ha vissuto le sue migliori stagioni a Londra, è in prestito al Fenerbahçe e potrebbe essere un nuovo rinforzo per i nerazzurri, che hanno urgente bisogno di uomini sulle fasce: dopo l'arrivo di Ashley Young dal Manchester United, ecco che un altro calciatore con le stesse caratteristiche dovrebbe arrivare sempre dall'Inghilterra per rinforzare la rosa nerazzurra. Gli ultimi mesi di prestito in Turchia non sono andati bene per il calciatore nigeriano che, a causa di un paio di infortuni, ha collezionato solo sette presenze in questa stagione e ha realizzato un solo gol.

Inter-Moses, la trattativa col Chelsea: prestito con diritto di riscatto

L'Inter ha iniziato a lavorare sulla pista Viktor Moses dopo la chiusura della trattativa con la Roma per lo scambio Spinazzola-Politano, che è finita in malo modo. Il Chelsea ha inizialmente chiesto 10 milioni di sterline ma dopo ha aperto all'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro: i due club sono in contatto continuo per chiudere la trattativa e ora si attende l'ok da parte del Fenerbahçe. A lasciargli il posto dovrebbe essere Valentino Lazaro, che sarebbe molto vicino al prestito al Newcastle: il suo agente è volato in Inghilterra per trovare un accordo sull'ingaggio.

Lampard parla di Giroud, altro obiettivo dell'Inter

Il manager del Chelsea ha parlato anche della partenza di Olivier Giroud, che è stato accostato all'Inter diverse volte nelle scorse settimane: