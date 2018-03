Una brutta notizia per i tifosi della Roma, in particolare coloro che hanno i capelli bianchi e hanno memoria dei calciatori che in passato hanno indossato la maglia della ‘magica'. E' morto Stefano Pellegrini, attaccante della prima squadra e della Primavera giallorossa negli Anni Settanta. Il terzo fratello di una famiglia di calciatori che annovera anche Claudio (ex del Napoli, della Fiorentina e del Palermo) e Romolo.

Nato nella Capitale il 5 agosto 1953, la punta allora 17enne corona il sogno di entrare nel settore giovanile romanista nel 1970 e un anno dopo, il 14 marzo 1971, si toglie anche la grande soddisfazione di esordire nel massimo campionato tricolore. Un debutto speciale perché avvenuto in una giornata particolare: in occasione nel derby Roma-Lazio concluso sul 2-2.

Il club capitolino, nell'esprimere dolore e vicinanza emotiva alla famiglia, toglie un po' di polvere dal libro dei ricordi e racconta ai tifosi chi era Stefano Pellegrini enunciando qualche cifra statistica.