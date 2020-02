Luciano Gaucci è morto oggi all'età di 81 anni a Santo Domingo, che aveva scelto da tempo come "buen retiro" dopo aver lasciato l'Italia in seguito alla disavventura finanziaria che lo portò ad accumulare circa 40 milioni di euro di debiti col Fisco italiano. Condannato per bancarotta fraudolenta, patteggiò la pena di tre anni e non la scontò mai beneficiando dell'indulto. Imprenditore, appassionato di ippica (che farà la sua fortuna e gli darà l'opportunità di espandere i propri interessi), dirigente sportivo italiano: l'ex patron del Perugia è stato uno dei protagonisti più in vista (e in discussione) del calcio tricolore nel decennio che compreso tra il 1990 e il 2000. È sotto la sua gestione che il club umbro inizia la scalata dalla C e arriva fino alla A.

Schietto, impulsivo, padre-padrone, coraggioso abbastanza per non avere timore di confrontarsi coi più forti nemmeno nel mondo degli affari: in un mare di squali sapeva come farsi largo. E cominciò con la sua impresa di pulizie che chiamò "la Milanese". Il motivo? Fu lui stesso a spiegarlo: "Se avessero saputo che era di Roma mi avrebbero forse fatto lavorare?". Il fiuto lo ha sempre avuto, nel bene e nel male è riuscito a realizzare un piccolo miracolo economico tutto personale partendo dal basso.

Amava rischiare e la passione per cavalli – sì quelli che se ti va male nemmeno se ti chiami "mandrake" riesci a guarire dalla febbre e dalla rovina – lo aiutò a fare fortuna. Nasce tutto da lì e dall'acquisizione della scuderia che presto diventerà una delle più note e ricche del settore. Al resto ci pensò Toby Bin, il "brocco" (così era definito con molta perplessità) che Gaucci acquistò per 12 milioni e poi diventò campione di razza conseguendo una serie di vittorie tanto entusiasmanti quanto proficue. Gaucci gongola, per la soddisfazione di vedere il proprio cavallo chiudere davanti a tutti e per il conto in banca che s'ingrossa: i successi portano in dote una somma incredibile, pari a 3 miliardi delle vecchie lire. Ne intascherà ben 7, invece, quando deciderà di vendere quell'animale che era stato una miniera d'oro.

È il momento migliore della vita imprenditoriale di Gaucci. Il vento soffia nelle sue vele e capisce che tanta fortuna va ricambiata. Non vuole fermarsi e decide che è giunta l'occasione tanto attesa per fare un passo in avanti, salire di un altro gradino e diversificare i propri interessi: prima fonda la "Galex, marca d'abbigliamento, e poi entra nel calcio rilevando il titolo sportivo del Perugia per la cifra di 2 miliardi di lire. Con lui alla guida gli umbri conquistano una promozione dalla C1 alla B nel 1994, 2 promozioni dallaB alla Serie A (1996 e 1998), oltre a una promozione in Serie B revocata per illecito sportivo (stagione 1992-199) che gli causò tre anni di squalifica per aver ammorbidito un arbitro (che confessò di essersi fatto comprare) regalandogli un cavallo da corsa.

Il periodo più florido arriva con la semifinale di Coppa Italia (stagione 2002-2003) e la partecipazione alla Coppa Uefa (stagione 2003-2004) dopo aver conquistato la Coppa Intertoto nel 2003. Gaucci è stato anche proprietario della Viterbese (1997-2000, promozione in C1), Catania (2000-2004, promozione in B) e Sambenedettese (2000-2004, 2 promozioni dalla Serie D alla C1).

Finita? No, perché l'imprenditore romano tentò il colpò grosso nell'estate del 2004: dopo il fallimento della vecchia Società Sportiva Calcio Napoli, divenne presidente della neonata Napoli Sportiva. Ma quel percorso terminò in maniera traumatica nonostante l'ingaggio del nuovo allenatore, Angelo Gregucci: la squadra non s'iscrisse al campionato. Di lì a poco sarebbe arrivato Aurelio De Laurentiis.