Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte di Ignazio Scardina deceduto nella notte dopo aver lottato a lungo con una grave malattia. A darne l'annuncio la moglie e i figli che hanno pubblicato un post sul suo profilo Facebook: "Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. la moglie e i figli". Per una vita in Rai, Scardina fu l'unico giornalista coinvolto nello scandalo di Calciopoli ma venne assolto in primo grado dal tribunale di Napoli perché nulla c'entrava con quella inchiesta che causò un terremoto nel calcio italiano ma finì lo stesso nel tritacarne mediatico. Giornalista romano, Ignazio Scardina era uno dei volti storici della Rai dove dal 2000 al 2006 era stato anche il numero uno della redazione calcistica di RaiSport.

Dopo Luigi Necco (che raccontava le imprese del Napoli di Maradona e dell'Avellino allora in Serie A) e Giorgio Bubba (deceduto pochi giorni fa e per anni narratore delle gesta di Genoa e Sampdoria) se ne va così un altro pezzo d'informazione. Un nome molto noto agli appassionati di calcio di più generazioni, gli appassionati di trasmissioni che hanno segnato un'epoca quali '90° minuto' oppure ‘La Domenica Sportiva' e ‘Stadio Sprint'. Dal video al dietro le quinte, c'era sempre lui in prima fila nonostante nel corso della carriera fosse passato a mansioni più direttive rispetto al ruolo d'iniviato sui vari campi: era lui che coordinava la squadra dei giornalisti che ogni domenica faceva informazione per la tv di Stato dalle varie sedi.

Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia e quelli per commemorare la memoria del collega scomparso. Tra questi molto toccante il post di Roberto Renga che su Twitter ha voluti ricordare così l'amico scomparso: "Ignazio Scardina, l'amico, il fratello, il compagno di mille viaggi e sogni – si legge nel post -, si è arreso stanotte, dopo anni di sofferenze inenarrabili".