Il grave incidente stradale nel quale hanno perso la vita i calciatori dell'Étoile de Guinée ha scosso la comunità del calcio internazionale. Sono 9 i calciatori morti nell'impatto che ha trasformato il bus a bordo del quale viaggiavano in una trappola di lamiere. Diciannove i feriti, alcuni anche in condizioni preoccupanti: tra questi c'è anche il cugino di Naby Keita, calciatore del Liverpool. Almamy (è il nome del giovane) era stato inizialmente ritenuto deceduto ma in seguito le notizie arrivate in Inghilterra hanno smentito questa ipotesi. "Siamo felici di comunicare che non è morto, ma è ricoverato in ospedale", ha fatto sapere l'agenzia che cura l'immagine del giocatore dei Reds.

Il club, che milita nella Seconda divisione, era in viaggio verso Mamou, a 250 chilometri dalla capitale Conakry: lì era in programma la prima partita della stagione ma la sorte ha voluto che il pullman della squadra non giungesse mai a destinazione. Il centrocampista della Roma, Amadou Diawara, ha voluto esprimere il proprio cordoglio ai propri connazionali e lo ha fatto pubblicando un messaggio in una story su Instagram.

Le mie più sincere condoglianze alla squadra dell’Etoile de Guinee e al calcio guineano – si legge nel testo scritto su sfondo nero -, possano le loro anime riposare in pace. Che tristezza.

A mandare un messaggio molto toccante è stata anche la Fifa che, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso così tutto il proprio dolore per la durissima notizia.